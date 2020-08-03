Адвокат матери Картрайта узнал, за что был зверски убит рэпер

Санкт-Петербург, 3 августа. Адвокат Антон Кобит, представляющий интересы матери расчлененного женой рэпера Энди Картрайта, выяснил вероятную причину размолвки семейной пары, однако не готов ее огласить. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

Напомним, что в конце июля расфасованное по пакетам тело Картрайта (Александр Юшко) было обнаружено в его же квартире. Жена репера Марина Кохал призналась, что на протяжении четырех дней расчленяла супруга. Она утверждает, что музыкант умер от передозировки. По ее словам, она не хотела, чтобы поклонники узнали о его вредном пристрастии, поэтому решила таким образом скрыть тело.

Юрист Антон Кобит говорит, что выяснил причину убийства рэпера. Согласно его данным, все собранные следствием доказательства указывают на то, что рэпер был убит собственной женой.

«Там очень важный момент есть. Вы скоро узнаете… мотив. В ходе этого расследования уже информацию определенную получил», — подчеркнул адвокат.

По мнению Кобита, более абсурдную версию, чем представленную женой рэпера, придумать сложно.

«Марина Кохал утверждает, что была любящей женой. Тогда возникает разумный вопрос — почему, когда она обнаружила тело Энди Картрайта, она не позвонила в скорую помощь, а в течение нескольких дней хладнокровно расчленяла его тело?» — спрашивает юрист.

Ранее адвокат Марины Кохал сообщила, что девушка в одиночку расчленила труп мужа, без помощи матери. Юрист подчеркнула, что особые навыки для расчленения тела не требуются. Также адвокат сказала, что Марина не стирала органы Картрайта, как сообщалось ранее, а только одежду.