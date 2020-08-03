Стало известно, за счет чего ПФР произведет выплаты пенсионерам в августе

Москва, 3 августа. Стало известно, за счет чего Пенсионный фонд России (ПФР) повысит пенсии 80 тысячам пенсионеров в августе.

Инвестиции государственной управляющей компании ВЭБ, которая действует от лица ПФР, оказались прибыльнее, чем у негосударственных пенсионных фондов. Минувший год стал рекордным по доходу, который принесли инвестиции пенсионных накоплений УК ВЭБ.

Вложенные в акции энергетических и нефтяных компаний, а также в депозиты, государственные ценные бумаги и облигации Европейского центробанка деньги повысили доходность до 8,2% годовых. Этот показатель у НПФ оказался ниже на порядок.

«Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 года действительно хороший», — цитирует независимого пенсионного консультанта Сергея Звенигородского газета «Ведомости».

Повышение пенсий без подачи заявлений 80 тысячам человек, которые доверили свои деньги государственному пенсионному фонду, ПФР произведет в августе именно благодаря удачным вложениям.

На данный момент средний размер накопительной пенсии, по данным ПФР, составляет 956 рублей в месяц. Для участников программы софинансирования пенсии средний размер срочной пенсионной выплаты равен 1705 рублей в месяц.

Ранее специалисты Пенсионного фонда России рассказали, что досрочный выход на пенсию сохраняется для работников, которые задействованы на опасных, тяжелых и вредных профессиях. Кроме того, пенсионная реформа никак не повлияет на тех, кто собирается выйти на отдых по социальным обстоятельствам или из-за проблем со здоровьем.