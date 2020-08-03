Украинский дипломат призвал Зеленского возобновить обстрелы Донбасса

Киев, 3 августа. Президент Украины Владимир Зеленский должен приказать ВСУ использовать малейший повод для того, чтобы открывать огонь по Донбассу. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол в Белоруссии Роман Бессмертный.

«В момент, когда начался обстрел со стороны боевиков, должна была последовать соответствующая реакция», — говорит бывший дипломат.

По его словам, «враги Украины должны знать, что каждое действие будет наказано». Также он подчеркнул, что после обстрелов Киев должен немедленно заявить о прекращении договоренности по прекращению огня в Донбассе якобы по вине России.

«Технологически это должно было быть обеспечено немедленным созывом Трехсторонней контактной группы в Минске, немедленным созывом Нормандского формата и так далее», — заявил Бессмертный.

Экс-представитель Украины в Минске заявил, что действующая политика Киева недостаточно агрессивна, что является свидетельством государственной измены со стороны Зеленского и его команды.

«За счет политических действий и слов, они разрушили способность принятия решений. Вот вам на поверхности весь трагизм, непрофессионализм и признаки государственной измены со стороны нашего руководства», — резюмировал Роман Бессмертный.

Напомним, с 27 июля Киев и Донбасс обязались полностью прекратить обстрелы и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия до полного урегулирования конфликта в регионе. Это было согласовано на заседании контактной группы в Минске. Президент Украины Зеленский заявил, что Киев гарантирует соблюдение режима перемирия в Донбассе. При этом он отметил, что нарушения режима прекращения огня по-прежнему фиксируются.