Немецким журналистам доплачивают «за дикарство» при поездках на Украину

Киев, 3 августа. Еще недавно европейские СМИ активно освещали события на Украине, однако в последнее время проблемам Киева уделяют все меньше внимания. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил покинувший Украину в 2014 году глава левой организации «Боротьба», а ныне — помощник депутата бундестага ФРГ Сергей Киричук.

«Украина, к сожалению, в немецких СМИ чаще всего вспоминается как территория, где приходит что-то плохое. Особенно в связи с обострениями конфликта в Донбассе», — говорит Киричук.

По его словам, об Украине в Германии стали говорить все меньше и меньше, наступило «информационное перенасыщение». С мнением Киричука согласился и журналист-международник Дмитрий Карпетник.

«Специфика восприятия Украины на Западе — как некий филиал Латинской Америки в Европе. Такое от Украины и ожидается: стрельба, хаос, определенные скандалы. Потому что считается, что это является природным состоянием Украины», — говорит журналист.

Он отметил, что сотрудники одного известного немецкого телеканала, которых направляют на Украину, получают доплату за тяжелые условия работы, как в Африке.

«В разговорах между собой называют это «доплатой за дикарство». Мне кажется, это очень красноречиво описывает их отношение», — резюмировал Карпетник.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев отмечал, что «в Европе уходит в прошлое миф о том, что украинцы — добродушные и толерантные люди, искренне стремящиеся к европейским ценностям». По его словам, шлейф связей Киева с праворадикалами ставит европейских партнеров в весьма неудобное положение, так как неонацисты в ЕС нерукопожатны.