Боярская задолжала соседям почти 235 тысяч рублей из-за залитой квартиры

Москва, 3 августа. Елизавета Боярская задолжала соседям за залитую квартиру почти 235 тысяч рублей, общую сумму взыскания суд оценил в почти 1,07 млн рублей.

Из судебного акта от апреля 2018 года следует, что арендатор квартиры Боярской в сентябре 2016 года из-за неаккуратного обращения с сантехникой причинил жильцам снизу ущерб. Согласно закону, ответственность за все, что происходит в квартире, и бремя ее содержания лежат на собственнике. Поэтому за пострадавшую отделку соседской квартиры привлекли Боярскую.

Изначально с артистки пытались взыскать 1,8 млн рублей, а также 200 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба, 95 тысяч рублей за якобы подорванное здоровье одной из пострадавших и 20 тысяч рублей за расходы на экспертизу.

Однако суд постановил взыскать с Боярской только фактический причиненный квартире соседей ущерб и расходы на экспертное заключение. Одной из собственниц актрисе надлежало выплатить 532 тысячи рублей, другому собственнику с супругой полагалось по 271 тысячу рублей. Судя по данным УФССП по Петербургу, Боярская выплатила долг не полностью, сообщает «Пятый канал».

В базе данных службы судебных приставов за Елизаветой Боярской числится долг в 234 661 рубль.

Ранее стало известно, что некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в апреле обратилась к мировому судье с иском к 34-летней актрисе Елизавете Боярской об уплате за капремонт 19 462, 99 рубля. В судебном участке №199 был издан приказ, а исполнительный лист поступил к судебным приставам.