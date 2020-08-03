Советник Трампа назвал условия отказа от санкций против России

Вашингтон, 3 августа. Американские санкции против России не понадобятся, если Москва «воздержится от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европы». Об этом в своей статье для The Washington Post написал советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, ни один президент со времен Рональда Рейгана не ввел себя с Россией столь решительно как Дональд Трамп. Советник главы государства подчеркнул, что Трамп добивается нового пути в отношениях с Москвой, с помощью которого Россия откажется от «агрессии» за рубежом.

«В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений», — считает О'Брайен.

Говоря об областях потенциального американо-российского сотрудничества, советник Трампа отметил, что Вашингтон и Москва могут провести диалог на тему борьбы с терроризмом.

«И Россия, и США подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма. Официальные лица США, вероятно, будут общаться со своими коллегами по разведке и правоохранительным органам по этим вопросам в ближайшие месяцы», — сообщил О'Брайен.

Недавно координатор Госдепа по Арктике Джим Дехарт заявил, что США необходимо продолжать сотрудничество с Россией в этом регионе. При этом чиновник сомневается в возможности «отгородить» Арктику «от проблем», существующих между Вашингтоном и Москвой, сообщает RT. Аналитики не отрицают, что такими «позитивными» заявлениями американцы «прощупывают почву» для определения своей политики в Арктике.