Подсчитан размер средней зарплаты в России

Москва, 3 августа. Медианная месячная зарплата за последний год в России составляет 35 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного экспертами РИА Рейтинг исследования.

Медианная зарплата характеризуется тем, что выше этого уровня зарплата у половины работающих россиян, у другой половины — ниже.

«Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тысяч рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России», — отмечается в исследовании.

При этом среднестатистический работник в ряде отраслей может претендовать на 50-60 тысяч рублей в месяц, тогда как размер медианной зарплаты в отстающих отраслях составляет менее 25 тысяч рублей. У лучшей по показателю отрасли («Добыча полезных ископаемых») медианная зарплата в три раза выше, чем у худшей («Легкая промышленность») — 65 тысяч рублей против 20,5 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что на рынок труда, скорее всего, будет заметно влиять вызванный пандемией кризис. Рост зарплат в среднесрочной перспективе будет превышать инфляцию лишь немного. В отдельные кварталы в стране может наблюдаться снижение средних зарплат. Однако разница в зарплатах внутри отраслей и между отраслями вряд ли существенно сократится, подчеркивают специалисты.

Исследование РИА Рейтинг проводило по заказу РИА Новости, основываясь на данных Росстата. Специалисты подсчитали медианную зарплату в разных отраслях в РФ. Оценка произведена по средним зарплатам с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года, а также распределению заработной платы в апреле прошлого года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников средних и крупных организаций. Выплата подоходного налога при расчетах учтена.

Ранее стало известно, что самая большая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами более 100 тыс. рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. В сельском хозяйстве и легкой промышленности более 100 тыс. рублей получают лишь 1,2% работников.