Австрийский турист во время селфи изувечил скульптуру сестры Наполеона

Рим, 3 августа. Австрийский турист отбил пальцы ног у оригинальной гипсовой модели начала XIX века скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского мастера Антонио Кановы при попытке сделать селфи. Об этом сообщил художественный критик Витторио Згарби.

Инцидент произошел в музее Кановы в итальянском городе Поссаньо. Отмечается, что австриец сел на гипсовую модель и сломал у нее два пальца ног, после чего поспешил покинуть учреждение, ни о чем никому не сообщив.

Кадры видеозаписи, подтверждающие причастность туриста уже переданы итальянским правоохранителям. Музей уже занимается реставрацией модели.

«Я требую от правоохранительных и судебных органов ясности и строгости в поисках безрассудного вандала, чтобы он не вернулся на родину безнаказанным. Изуродование (работы. — Прим. ФАН) Кановы неприемлемо», — негодует художественный критик Згарби.

Скульптор Антонио Канова (1757-1822) — известный представителей неоклассицизма и один из наиболее выдающихся итальянских мастеров своего периода. Именно скульптура Полины Бонапарт, сестры Наполеона, принесла Канове наибольшую известность.

Ранее сообщалось, что ребенок сбросил с пьедестала бюст умирающего гиганта XVIII века в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село» в Петербурге. По словам отца ребенка, мальчик уронил скульптуру по неосторожности. Бюст получил серьезные повреждения.