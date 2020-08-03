Минтруд готовится в четыре раза сократить число безработных в России

Москва, 3 августа. Минтруд готовится к концу 2021 года снизить безработицу в России в четыре раза, вернув показатель к докризисному уровню. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее в ведомстве заявляли, что в службах занятости в середине июля было зарегистрировано более трех миллионов человек, тогда как до кризиса показатель находился на уровне 700 тысяч. Таким образом, число безработных за полтора года необходимо сократить более чем в четыре раза.

Министерство пока прорабатывает дополнительные меры поддержки занятости.

Чиновники организуют дополнительное образование для безработных россиян и тех, кто оказался под риском увольнения, проводят мониторинг рынка труда, на следующий год для учащихся и выпускников запланировано создание онлайн-витрины практик и стажировок, сообщает со ссылкой на пресс-службу Минтруда газета «Известия».

В министерстве также отметили, что в регионах России уже начали создавать временные рабочие места.

Во второй половине июля глава Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране в 3,5 раза увеличилось количество безработных. По словам премьера, во время пандемии правительство оказало поддержку 13 тысячам предпринимателей в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Кроме того, предоставлены льготные займы для малого и среднего бизнеса по 0% годовых. Выдано 40 тысяч кредитов на общую сумму три миллиарда рублей. Главным условием получения поддержки было сохранение большинства рабочих мест.