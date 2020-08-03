Бомбу ищут в аэропорту Хабаровска, сотни человек эвакуированы

Хабаровск, 3 августа. Поступило сообщение о минировании хабаровского аэропорта, пассажиры и персонал эвакуированы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«На электронную почту одного из сотрудников поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний», — сообщил представитель аэропорта.

Отмечается, что было эвакуировано более 300 человек. На месте уже работают оперативные службы.

Информация по задержке самолетов на вылет уточняется.

Ранее отмечалось, что сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска оказалось ложным. Информация о взрывном устройстве, якобы находящемся внутри учреждения, поступила утром 28 июля.