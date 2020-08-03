Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Москва, 3 августа. Самая большая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами более 100 тыс. рублей в месяц зафиксирована в рыболовстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Рыболовная отрасль лидирует с большим отрывом: почти треть работников сферы получают более 100 тыс. рублей. Эксперты объясняют высокие заработные платы рыболовов тяжелыми условиями работы в море.

На втором месте по доле высокооплачиваемых работников оказалась финансовая сфера, на третьем — добыча полезных ископаемых. Последние места рейтинга занимают сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2% работников получают более 100 тыс. рублей.

Отмечается, что средняя заработная плата по стране составила 35 тыс. рублей.

«При этом только 7,2% российских работников могли похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц», — отмечают эксперты РИА Рейтинг.

Недавно RT опубликовало результаты исследования аналитиков сервиса «Работа.ру», которое показало, чего больше всего опасаются работающие жители России. Большинство (62%) респондентов признались, что их больше всего пугает потеря дохода. Увольнения опасаются 19% участников опроса.

Ранее сообщалось, что каждый работник российских ликвидируемых организаций с 13 августа получает право на выплату средней зарплаты в течение трех месяцев после увольнения.