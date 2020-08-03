Доктор Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны

Москва, 3 августа. Глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль считает, что пандемия COVID-19 является репетицией биологической войны.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований… это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — отметил врач.

По его словам, система биологической защиты в Советском Союзе была выстроена на высоком уровне. Свою систему по этой модели строили в КНР, тогда как Россия частично ее потеряла.

Рошаль считает, что тяжелых последствий пандемии стране удалось избежать из-за того, что за исключением Москвы и Подмосковья в России невелика плотность населения. Низкие показатели летальных исходов от коронавируса связаны с тем, что своевременно была введена система санитарных кордонов, отмечает врач.

Рошаль, назвал введенный главой государства карантин своевременным. По его словам правительство сосредоточилось только на коронавирусе, однако угроза экономического коллапса никуда не делась.

«Понимая неизбежность санитарных потерь, надо думать, как экономика такой кризис переживет. Помимо коронавируса, для России сейчас отягощающим моментом стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление курса рубля. Пришла не одна напасть, а две напасти. Нам важно не потерять промышленную кооперацию», — заявил врач в интервью журналу Forbes.

Рошаль подчеркнул, что для человечества потери экономических связей могут оказаться страшнее, потерь от вируса, который «приходит и уходит».

Специалист напомнил, что необходимо продолжать носить перчатки и маски, не пускать в садики «сопливых, кашляющих детей», запретить приходить на работу сотрудникам с недомоганием и проводить тестирование на коронавирус время от времени.

Ранее глава новосибирского научный центр «Вектор» Ринат Максютов заявил, что организация рассчитывает запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре. По сообщению RT, вакцинацию людей из групп риска предполагается провести к концу текущего — началу следующего года.