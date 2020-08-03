Россиянам запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Москва, 3 августа. Россияне с 3 августа не смогут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон «О национальной платежной системе».

Отмечается, что неидентифицированное физическое лицо теперь может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств лишь с помощью банковского счета.

Поправки коснутся транспортных карт в некоторых регионах. К примеру, в Липецкой и Ивановской областях и Великом Новгороде транспортные карты больше нельзя самостоятельно пополнить наличными. Пассажиры теперь смогут пополнить их через банковский терминал или по платежной ссылке.

Директор по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer Татьяна Милачева отметила, что анонимными кошельками в основном пользуются подростки, не имеющие паспорта и банковского счета.

«Электронные кошельки они обычно используют для совершения небольших покупок — оплата телефона, Интернета, онлайн-игры и т. д.», — подчеркнула Милачева.

Она подчеркнула, что наблюдается положительная динамика в переходе клиентов из неидентифицированного кошелька в идентифицированный.

Ранее «Известия» сообщали, что Сбербанк собирается увеличить лимит по онлайн-переводам клиентам, сдавшим биометрические данные. Отмечается, что слепки лица и голоса сложнее подделать или украсть, чем код из SMS. Когда биометрическая система обретет популярность в перспективе будет оплата по лицу в магазинах, кафе и транспорте.