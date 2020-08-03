Трамп потребовал смертного приговора для Царнаева

Вашингтон, 3 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны будут добиваться смертной казни для устроившего теракт в Бостоне в 2013 году террориста Джохара Царнаева. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в микроблоге Twitter.

Суд признал Джохара Царнаева виновным в осуществленном вместе с его братом Тамерланом теракте на Бостонском марафоне в 2013 году. В результате террористической атаки погибли три и пострадали более 280 человек.

Глава государства отметил, что редко кто заслуживал казни больше, чем Джохар Царнаев. Он напомнил, что суд согласился с тем, что теракт был один из худших в США «со времен зверств 11 сентября». Тем не менее, апелляционный суд отменил смертный приговор, подчеркнул он.

«Федеральное правительство должно вновь добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой части первоначального судебного процесса. Наша страна не может оставить такое апелляционное решение в силе. Кроме того, нелепо, что этот процесс занимает так много времени!» — написал президент США.

Апелляционный суд в пятницу, 31 июля, отменил смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам обвинения 4, 5, 9, 10 и 14. На данный момент дело передано в нижестоящий окружной суд для нового процесса на стадии вынесения приговора. Трамп назвал решение нелепым, сообщает RT.

Царнаев был обвинен по 30 пунктам. Присяжные приняли решение о смертной казни, а федеральный судья официально приговорил мужчину к высшей мере наказания.

В 2016 году американский суд постановил обвиняемому в совершении теракта в Бостоне Джохару Царнаеву выплатить более 100 миллионов долларов компенсации пострадавшим. Деньги должны были получить 49 пострадавших, а также Фонд помощи пострадавшим Массачусетса.