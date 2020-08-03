«Десантник» Колобок снова подрался в день ВДВ, опубликовано видео

Москва, 3 августа. В Сеть попала видеозапись нападения Александра Орлова («десантник» Колобок) на актрису Марию Берсеневу у «Москва-Сити».

Напомним, Колобок стал известным в 2017 году после нападения на журналиста в парке, во время репортажа, посвященному празднованию Дня ВДВ.

В комментарии к опубликованному видео сказано, что конфликт произошел из-за того, что Колобок якобы пытался поцеловать актрису Марию Берсеневу, известную по сериалу «Маргоша». Десантник вступил в потасовку и разбил телефон оппонента.

Журналисты «РЕН ТВ» связались с Марией Берсеневой. По ее словам, у нее была фотосессия рядом с «Москва-Сити». В какой-то момент поблизости оказался нетрезвый мужчина.

«Откуда ни возьмись появился тучный припивший мужчина и ринулся на меня с криком «А кто это тут у нас?». <…> А потом подскочил другой какой-то парень. Этого тучного мужчину двое каких-то ребят сдерживали. Но он вырвался. И он получил, по-моему, даже в челюсть. Я вообще не поняла, что это было», — говорит актриса.

Берсенева говорит, что не знала, что в тот день праздновался день ВДВ. Она отметила, что не пошла бы на фотосессию, если бы знала об этом раньше.

Ранее сообщалось, что ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин провел акцию в День ВДВ в Ярославле. Молодой человек встал перед десантниками с флагом ЛГБТ и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ». Активиста защитила полиция, однако десантники успели нанести ему удары по голове и животу.

Также отмечалось, что служащий Росгвардии пострадал во время потасовки с десантниками в московском парке Горького.