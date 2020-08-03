Волочкова рассказала, как оплошность врачей едва не погубила ее отца

Москва, 3 августа. Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала, как спасла жизнь отца, несмотря на врачебную оплошность. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram в честь дня рождения родителя.

Юрий Волочков, чемпион СССР по настольному теннису на днях отпраздновал 73-летие. В честь этого балерина посвятила ему пост в социальной сети. Волочкова отметила, что 13 лет назад спасла жизнь отцу, который чуть не скончался из-за оплошности медиков.

«13 лет назад папу разбил инсульт… Я боролась за его жизнь до последнего! И смогла его спасти, несмотря на оплошность врачей, допустивших второй инсульт папы, оставив его одного парализованным в палате», — пишет звезда балета.

С тех пор у мужчины парализована правая часть тела и он не может разговаривать.

Танцовщица подчеркнула, что гордится отцом и с честью носит свою фамилию.

Недавно Анастасия Волочкова показала своим Instagram-подписчикам фотографию с дочерью Ариадной, которой в сентябре исполнится 15 лет. Также она раскрыла некоторые детали отношений с единственной дочерью, с которой, по словам танцовщицы, им «всегда позитивно».

Ранее Ариадна рассказала, почему решила жить не с Волочковой, а со своим отцом Игорем Вдовиным. Девочка призналась, что очень переживает по поводу напряженных отношений между родителями.