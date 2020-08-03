Асмус отреагировала на слухи о скорой свадьбе Харламова

Москва, 3 августа. Кристина Асмус отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе Гарика Харламова, с которым она находится в состоянии бракоразводного процесса. Соответствующее сообщение актриса написала в ответ на вопрос подписчика в Instagram.

Асмус в своем посте отметила, что загружена работой. По ее словам, она тратит все время на съемки в кино, и попросила поклонников не терять ее. Однако подписчиков волнуют не рабочие будни Кристины, а ее личная жизнь: один из них напрямую спросил, правда ли, что Гарик Харламов уже нашел новую возлюбленную и планирует свадьбу в январе?

«Да, а я подружка невесты», — отшутилась Асмус.

Харламов и Асмус сообщили о разводе 22 июня. С тех пор неоднократно появлялись сообщения, что шоумен якобы уже успел найти новую спутницу. Однако сам резидент Comedy Club эту информацию не комментирует.

Недавно Кристина Асмус опубликовала в Instagram провокационное видео, сымитировав бурный «оргазм». Актриса на видео громко кричит, стонет и параллельно бьет руками по столу. Она отметила, что «после развода оргазм у нее теперь только такой». Поклонники отметили, что Асмус не теряет чувство юмора, несмотря на непростой период в жизни.

Также на днях стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус отписались друг от друга в Instagram.