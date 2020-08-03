Ослепленный солнцем водитель насмерть сбил девочку в Тверской области

Тверь, 3 августа. Четырнадцатилетняя девочка стала жертвой ДТП в Торжке, Тверской области, сообщает MK.RU.

Происшествие случилось вечером 2 августа на улице Медниковой. Водитель УАЗа сбил насмерть 14-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Признаков алкогольного опьянения у 28-летнего мужчины не выявлено. Водитель утверждает, что был ослеплен солнцем, поэтому не заметил ребенка.

На данный момент ведутся проверки.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП под Самарой унесло жизни пятерых человек, включая двух детей. На трассе Самара — Волгоград столкнулись Lada Vesta и BMW. От полученных травм водитель отечественного авто и его 10-летний пассажир скончались на месте.