Российские пенсионеры получат очередную выплату от государства

Москва, 3 августа. Российские пенсионеры с 16 августа смогут получить очередную денежную выплату. Пожилым людям из ряда регионов собираются обеспечить дополнительную помощь в размере 2 тыс. рублей.

Выплаты полагаются соблюдающим самоизоляцию пенсионерам. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, в некоторых регионах все еще наблюдается рост эпидемических показателей. Соответственно, там будет продлен режим самоизоляции для пожилых людей. В перечень вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Якутия, Крым, ХМАО и другие, передает PRIMPRESS.

«Мы уже выплатили пенсионерам 65+ в целом за это время 1,5 млрд рублей», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что 1 августа прошел пересчет страховых пенсий, который коснулся более 11 млн россиян. Речь идет о получателях пенсии по инвалидности и старости, которые работали в прошлом году, при условии, что за них поступали страховые взносы.

Также с 1 августа выплату от государства могут получить все граждане России, которые являются родителями и потеряли работу. Данная категория населения имеет право получить 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Чтобы получить деньги, необходимо зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного.