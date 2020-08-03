Абхазия может ввести ограничения на границе с Россией из-за коронавируса

Сухум, 3 августа. Член оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия выступил с инициативой ввести на границе с Россией ограничительные меры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии.

С 1 августа Москва и Сухум сняли ограничения на пересечение границ. Согласно данным оперштаба республики, за первые сутки абхазско-российскую границу пересекли около 7,5 тыс. человек.

«Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что на границе по реке Псоу сегодня необходимы ограничительные меры», — отмечается в сообщении Минздрава.

Данное сообщение было опубликовано по итогам экстренного совещания медиков и членов оперштаба, в ходе которого обсуждался план действий, в связи возможным ростом числа инфицированных коронавирусом.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как россияне относятся к открытию границ с некоторыми странами и планируют ли они провести в них отпуск, сообщает RT. С энтузиазмом восприняли новость об открытии границ 24% опрошенных. Половина респондентов отнеслись к возобновлению авиасообщения равнодушно, а 26% ответили, что открытие границ их не радует.

Напомним, что с 1 августа Россия открыла международные полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. С 15 августа возобновляется авиасообщение со Швейцарией.