Десантники избили ЛГБТ-активиста в Ярославле, появилось видео

Ярославль, 2 августа. ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин провел акцию в День воздушно-десантных войск (ВДВ) в Ярославле. Молодой человек встал перед десантниками с флагом ЛГБТ и плакатом «Геи тоже служат в ВДВ», сообщает 76.ru.

Активиста защитили сотрудники правоохранительных органов, однако нападавшие успели нанести Сироткину удары по голове и животу. После этого у него были зафиксированы две ссадины, а также оказались сломаны очки.

«Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня. Потом откуда-то появились еще около десяти человек в спортивных костюмах и набросились на меня», — говорит активист.

Молодой человек отметил, что другие отмечающие десантники отреагировали на его присутствие спокойно. Приезжий из Украины даже выразил ему поддержку.

«Он сказал тем, кто на меня напал, что-то типа: «Что вы к нему пристали, пусть выражает свое мнение. Я сам с Украины приехал и иногда хожу по городу со своим национальным флагом. И что в этом криминального?» — говорит Ярослав Сироткин.

После инцидента молодой человек обратился за медицинской помощью, а также подал заявление в полицию. Правоохранители уже допросили фигурантов потасовки. На данный момент проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что служащий Росгвардии пострадал во время потасовки с бывшими десантниками в московском парке Горького. Конфликт завязался, когда одного из «голубых беретов» задержали. Активной борьбы не было, участники потасовки толкались. Один из участников стычки сообщил, что драку инициировал один из десантников, ударив росгвардейца-срочника.