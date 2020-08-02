Участник драки в парке Горького в день ВДВ назвал причину потасовки

Москва, 2 августа. Празднование дня Военно-десантных войск (ВДВ) в московском парке Горького обернулось стычкой между бывшими десантниками и сотрудниками Росгвардии. Один из участников потасовки со стороны десантников анонимно поделился с Kp.ru деталями инцидента.

По его словам, стычка началась приблизительно в 16.00. Один из бывших десантников был задержан за нахождение пьяным в общественном месте. Источник отмечает, что среди отмечающих было немало выпивших людей.

«Пацаны кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг. Сначала просто кричали, чтобы отпустили его. К гвардейцам на помощь прибежали полицейские. Следом и наши подтянулись. Начались стычки, но без ударов — толкались, пытались договориться, чтобы отпустили», — говорит участник потасовки.

В один момент кто-то из десантников атаковал росгвардейца-срочника.

«Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка», — говорит мужчина.

Экс-десантник опасается, что теперь его могут привлечь к ответственности за нападение на сотрудников правоохранительных органов. При этом он отметил, что в стычке участвовал исключительно как разнимающий. Потасовка продолжалась около получаса.

«Пару человек задержали, но потом я встретил их на аллеях — отпустили. Всех или нет, я не знаю», — отметил участник инцидента.

Ранее председатель Союза десантников РФ Валерий Юрьев, комментируя инцидент, отметил, что в организации хотели взять на себя проведение празднования 90-летия воздушно-десантных войск, однако не получили соответствующего разрешения Роспотребнадзора. Юрьев также предположил, что потасовка могла быть спровоцирована представителями Росгвардии.