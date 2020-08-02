Российские туристы не спешат бронировать зарубежные туры на осень

Москва, 2 августа. Россияне с осторожностью реагируют на сообщения об открытии границ и пока бронируют туры лишь на ближайшие даты. Об этом «Известиям» рассказала зампредседателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова.

Как отмечает Дмитрова, сейчас россияне бронируют путевки в основном лишь на две недели вперед.

«Тех, кто решается покупать туры на осень, меньше, чем обычно. Хотя раньше глубина бронирований Турции была очень высокой, в последние годы ряд компаний даже смогли поддерживать круглогодичные программы перелетов на направлении», — говорит «Известиям» зампредседателя комитета по туризму.

Она подчеркнула, что открытие авиасообщения с Танзанией заинтересовало жителей России, однако дальше поисков информации в Интернете дело не пошло и отдыхающие вновь переключились на привычные направления.

Ранее сообщалось, что координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории отказался открывать границы для россиян. Отмечается, что власти балканской страны осознают растущие потери туристической отрасли и востребованность этого направления среди жителей России. Однако границы Черногории для россиян будут оставаться закрытыми еще некоторое время.

Также отмечалось, что поток иностранных туристов в Турцию за первые шесть месяцев 2020 года снизился на 75%. За это время страну посетило всего 4,5 миллиона иностранцев.