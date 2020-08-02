Данко пожаловался на «вытирающих об него ноги» детей

Москва, 2 августа. Певец Данко объяснил, почему является «закоренелым холостяком». Всему виной неудачные отношения с его бывшей избранницей Наталией Устюменко, сообщает «СтарХит».

Данко прожил с Наталией более десяти лет. Несмотря на то, что они официально не вступали в брак, они завели двоих дочерей. Три года назад пара рассталась и между ними началась череда судебных тяжб. Устюменко подала на алименты, утверждая, что Данко не помогает дочкам в добровольном порядке. Певец же с обвинением не согласен.

«Я не женился ни на ком из своих избранниц и правильно делал. Все эти дети, в которых ты всю жизнь вкладывал душу, любовь, они сейчас просто вытирают об тебя ноги, портят тебе жизнь, карьеру, постоянно врут», — жалуется артист.

По словам Данко, если бы он состоял в браке с Наталией, то она бы «раскатала его в блин».

«Знаете, мужчин растаптывают — их просто уничтожают этими алиментами... Мужчин надо спасать себя и держать подальше от этих юридических моментов», — говорит 51-летний певец.

Мария Силуянова, нынешняя девушка Данко, с пониманием относится к его ситуации и тоже не горит желанием связывать себя узами брака.

«Как считают многие психологи, под венец торопятся женщины с низкой самооценкой и психически нездоровые, которые оценивают свою значимость по мужчине. Я в этом плане самодостаточна, мне наплевать на чужие мнения», — отмечает Силуянова.

Ранее сообщалось, что мать певца Данко — Елена Ильинская — обвинила возлюбленную артиста Марию Силуянову в краже семейной драгоценности стоимостью 30 млн рублей. Женщина обнаружила, что из ее шкатулки пропал золотой крест, инкрустированный рубинами и бриллиантами. Силуянова отвергла обвинения, при этом Ильинская не смогла их подтвердить.