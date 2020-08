Crew Dragon вернулся на Землю, опубликовано видео

Вашингтон, 2 августа. Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. NASA ведет прямую трансляцию возвращения аппарата с Международной космической станции (МКС).

Crew Dragon совершил посадку на воду в Мексиканском заливе в 14.48 по времени восточного побережья США (21.48 мск).

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P