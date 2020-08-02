Лукашенко заподозрили в провоцировании «майдана» в Белоруссии

Киев, 2 августа. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Александр Лукашенко подталкивает людей к массовым беспорядкам.

Ранее белорусский ЦИК не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. Претендент попытался оспорить решение в Верховном суде, однако тот не удовлетворил жалобу.

«На самом деле нужно понимать, что «майдан» провоцирует он. Никто среди альтернативных кандидатов никогда не говорил про «майдан». Мы хотим просто, чтобы он честно посчитал голоса», — говорит Цепкало.

Он подчеркивает, что альтернативные кандидаты хотели просто представить свою программу и дать белорусам возможность самостоятельно выбрать желаемый образ будущего.

«Лукашенко этой возможности людей лишает», — отметил Валерий Цепкало.

До этого сообщалось, что Цепкало в срочном порядке выехал из Минска в Москву. По его словам, он пока не намерен возвращаться на родину, так как опасается ареста. 2 августа он приехал на Украину.

Недавно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с предстоящих выборов главы государства.

Напомним, что выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов — Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.