Стало известно, как снизить риск развития деменции

Лондон, 2 августа. Ученые из Университетского колледжа Лондона раскрыли основные способы существенно снизить риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы ы журнале Lancet.

По итогам аналогичного исследования 2017 года эксперты выделили девять факторов, способствующих развитию слабоумия: низкий уровень образования, повышенное давление, диабет, нарушения слуха, курение, недостаток физической активности, ожирение, депрессия, недостаток общения. Теперь к ним добавилось еще три причины: загрязненный воздух, чрезмерное употребление спиртных напитков и травматические повреждения мозга.

Эксперты считают, что деменции можно избежать, если следовать простым правилам. Ученые, например, предлагают бросить курить и перестать быть пассивным курильщиком, снизить употребление алкоголя, сбросить лишний вес, избегать травм головы, часто гулять и добавлять физические нагрузки. Отмечается, что при соблюдении этих советов риск деменции снижается на 40%.

Ученые также обратили внимание, что пандемия коронавируса создала трудности для людей со слабоумием. Многие из них не могут соблюдать социальную дистанцию из-за неспособности осознать это правило. Кроме того, нехватка общения может оказать негативное влияние на их состояние.