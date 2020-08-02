Ищенко объяснил, что заставит украинцев раскаиваться перед Одессой

Киев, 2 августа. Известный украинский политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию на Украине, заметив, что страна уже давно погрязла в глубоком политическом кризисе, который стал причиной большинства ее проблем. В эфире Youtube-канала «Украина.ру» Ищенко напомнил, что все беды современной Украины начались после государственного переворота в 2014 году. Майдан, который должен был стать так называемой «революцией достоинства», привел к разгулу националистических сил в стране. Это, в свою очередь, сильно отразилось на политических настроениях в некоторые регионах и привело к масштабному расколу общества и гражданской войне на востоке страны.

Ищенко уверен — киевские власти прекрасно понимают, что несут полную ответственность за события, произошедшие за последние шесть лет, но пока не в состоянии признать свои ошибки. Политолог назвал «рецепт», который позволит Киеву решить все существующие проблемы и закончить гражданскую войну в Донбассе. Нынешнему президенту страны и его окружению необходимо лишь принять ошибочность своей политики и осознать, что Киев сам виноват в своих бедах и развязывании военного конфликта на востоке страны.

«До тех пор, пока они это не поймут, сами себе в этом не признаются — до тех пор они будут искать виновных на стороне, и до тех пор они будут совершать следующие и следующие зверства потому, что такова логика развития событий», — заявил Ищенко.

Ищенко также объяснил, что заставит украинцев раскаиваться перед Одессой. Он заметил, что рано или поздно преступники, убивавшие своих сограждан на Куликовом поле, будут вынуждены признать свою вину за эти злодеяния. Это случится, как только на Украине произойдет некий психологический слом, благодаря которому ситуация в стране кардинально измениться. Население страны до предела устало от братоубийственной войны в Донбассе и больше не способно терпеть подобные выходки со стороны украинских властей и их сторонников.

«Только когда люди осознают, что это не какое-то внешнее вторжение, а это их внутренняя гражданская война, и что только они могут ее преодолеть и договориться друг с другом. Вот тогда они придут на то же самое Куликово поле каяться и нести цветы», — резюмировал Ищенко.

Ранее Ищенко предположил, что бывший президент Украины Петр Порошенко в скором времени может занять пост премьер-министра страны. Он уверен, что уже сейчас в Киеве ведутся консультации, на которых обсуждается данная кандидатура на высокий политический пост.