Таллин, 2 августа. Эстонии следует пересмотреть политику в отношении России и отказаться от антироссийских санкций, заявил член совета уполномоченных социал-демократической партии республики Яак Аллик.

Он призвал развернуть политику прибалтийской республики по отношению к России, в частности, прекратить поддерживать санкционную политику Евросоюза в отношении Москвы. По его мнению, именно Эстонии нужно взять в Евросоюзе инициативу для преодоления патовой ситуации в отношениях между Москвой и Брюсселем, которая длится уже шесть лет.

Экс-министр культуры публично выступил за ратификацию договора о границе, отказ от требования ассимиляции русскоязычного населения Эстонии и поддержку тесного сотрудничества Брюсселя и Москвы.

Политик с сожалением отметил, что внешняя политика Таллина характеризуется «параноидальным страхом продажи национальных интересов в случае любого улучшения отношений между Россией и Евросоюзом», а также в случаях прямых контактов Вашингтона и Москвы. Длится это уже более 20 лет.

«Для людей с более широким кругозором уже некоторое время назад стало ясно, что в глобальной конкуренции великих держав Европейский союз начинает уступать США, Китаю, а также развивающимся экономикам Юго-Восточной Азии и Южной Америки», — приводит издание Postimees слова политика.

Аллик считает, что Евросоюз должен тесно сотрудничать с Россией, в противном случае Москва углубит свои контакты с Тегераном и Пекином.