На новых вертолетоносцах «Прибой» могут «прописаться» Як-141 и его аналоги

Москва, 2 августа. Два новейших российских универсальных десантных корабля, которые будут выполнять роль вертолетоносцев, могут получить новейшие современные боевые системы, а также стать передвижной базой для самолетов вертикального взлета-посадки. Об этом в интервью информационному изданию «НьюИнформ» сообщил военный эксперт, сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. Он также оценил боевые возможности отечественных вертолетоносцев проекта «Прибой» и объяснил, как ВМФ РФ будет использовать новую разработку.

Ранее СМИ сообщили, что вертолетоносцы проекта 23900 «Прибой» оснастят новейшими многофункциональными штабными кабинами, которые позволят экипажу проводить военные операции различной сложности из специального пункта управления. Командование будет способно координировать действия авиационного звена, пехотных соединений и морских частей.

Блытов уверен, что российские вертолетоносцы «Митрофан Москаленко» и «Иван Рогов» будут обладать огромным боевым потенциалом. УДК смогут не просто координировать наступление войск, но и принимать непосредственное участие в боевых действиях благодаря современным видам вооружения. Боевые системы, установленные на борту кораблей, будут способны бить прицельным огнем по позициям противника и уничтожать вражеские боевые самолеты.

По словам Блытова, на вертолетоносцах могут «прописаться» и палубные боевые истребители системой вертикального взлета-посадки. Речь идет о Як-141 и аналогичных самолетах, которые могут быть разработаны российскими инженерами в ближайшем будущем.

Истребители, размещенные на борту «Прибоев», смогли бы без проблем проводить быстрые военные операции по уничтожению стратегических объектов противника.

«Было бы хорошо там даже пару самолетиков вертикального взлета-посадки посадить — палуба, наверное, позволяет разместить Як-141 или другие аналогичные. Самолеты могли бы использоваться как истребители, чтобы группу соединения можно было оборонять от любого воздушного супостата», — резюмировал Виктор Блытов.

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