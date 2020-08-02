The National Interest назвал преимущество России перед США

Вашингтон, 2 августа. Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США. Об этом пишет обозреватель The National Interest Калеб Ларсон.

Автор статьи отмечает, что «Сармат» является тяжелой, жидкотопливной МБР шахтного базирования и разрабатывается на смену ракете РС-36 «Воевода» (также известной как SS-18 «Сатана» по классификации НАТО).

В сравнении с предшественником, который был разработан еще в Советском Союзе, «Сармат» будет обладать повышенной дальностью полета — 18 тыс. км (у «Воеводы» 10 тыс. км). Количество боеголовок в разделяющейся боевой части новой МБР может достигнуть 16. Американское СМИ отмечает, что «Сармат» также может быть и средством доставки гиперзвуковых маневрирующих управляемых боевых блоков.

Ранее эксперты китайского издания The Paper опубликовали статью, посвященную МБР «Сармат». По мнению специалистов, данное оружие претендует на статус «супер-ракеты». Отмечается, что противоракетные системы США еще долго не смогут отразить удар «Сармата». Эксперты из Китая подчеркивают, что при создании новой МБР применялись последние достижения в области ракетостроения, что позволило России создать по-настоящему уникальный аппарат.