Квят попал в серьезную аварию во время гонки в Великобритании

Москва, 2 августа. Российский пилот «Альфа-Таури» Даниил Квят попал в серьезную аварию на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. По словам гонщика, причиной происшествия стал прокол колеса.

«Гонка шла хорошо до прокола колеса», — написал 26-летний россиянин в Instagram.

В комментарии для сайта «Альфа Таури» Квят говорит, что у него был отличный старт и темп, но на десятом кругу он потерял заднюю часть болида. Спортсмен начал винить себя в случившемся, но после просмотра видеоповторов понял, что дело не в нем, а в поломке, в причинах которой команде придется разбираться.

Победителем гонки стал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В первую пятерку еще вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари»), Даниэль Риккардо («Рено»), Ландо Норрис («Макларен»).