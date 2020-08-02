Сатановский предрек большую войну против России

Москва, 2 августа. Западные страны во главе с США уже давно готовятся к крупному вооруженному конфликту с Российской Федерацией и выжидают подходящего момента для нападения, заявил российский политический эксперт и востоковед Евгений Сатановский в прямом эфире радиостанции «Вести FM». Он обратил внимание, что Запад пытается создать из Украины и других стран Восточной Европы плацдармы для проведения полномасштабных военных действий на границах с Россией.

По словам Сатановского, ситуацию, которая возникла на рубежах России, можно сравнить с тем, что происходило перед началом Второй мировой войны. Политолог уверен, что стране не удастся избежать надвигающейся большой войны с Западом из-за подъема националистических настроений, которые можно наблюдать на Украине и в других странах Восточной Европы. Ситуация усугубляется стараниями США и стран НАТО, рассчитывающих использовать государства, расположенные у границ с Россией, в качестве плацдармов для новой большой войны.

«На самом деле это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать. Мы это видим», — уверен Сатановский.

Крупный вооруженный конфликт, к которому активно готовится Запад, может разгореться уже в ближайшее десятилетие. Политолог уверен, что речь идет о полномасштабных военных действиях, которые могут продолжаться несколько лет или даже десятилетий.

Ранее Сатановский объяснил с чем связана внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов. Он заметил, что Россия решила провести смотр вооруженных сил из-за эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.