Миро назвала слова Бородиной о рожавших женщинах «неадекватной дичью»

Москва, 2 августа. Популярный блогер Лена Миро обрушилась на телеведущую Ксению Бородину, обвинившую родивших женщин в наборе веса.

Ведущая программы «Дом-2» заявила, что журналисты «переврали» ее слова. На обложке журнала «Телесемь» появилась цитата: «Если располнела после родов, муж ушел — виновата сама».

Блогеру не понравилось, что Бородина попыталась оправдаться. Она пообещала больше никогда не давать интервью этому изданию.

Миро заступилась за всех женщин, которые сильно поправились после родов. Она добавила, что для них в приоритете забота о ребенке, а не о собственной фигуре.

«Бородина так давно и так невротично цепляется двумя ручонками за штаны всяких проходимцев, что сама не понимает, какую неадекватную дичь порет», — написала Миро в своем блоге.

Для нормальной женщины дети должны стоять на первом месте, отмечает блогер. А Бородина, по мнению Миро, которая после расставания с одним мужчиной, сразу ищет другого и имеет кучу комплексов.

Блогер едко замечает, что телеведущая не хочет «остаться без мужика», чтобы не чувствовать себя «дефективной».