Ищенко рассказал, кто может попытаться свергнуть Лукашенко

Киев, 2 августа. Белорусские «евринтеграторы» и их иностранные партнеры, вероятно, готовят попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко уже в августе-сентябре этого года, поскольку не могут больше ждать. Такое предположение высказал известный украинский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт полагает, что вскоре в Минске может произойти насильственная смена власти. По его мнению, «белорусский майдан» будет организован не Западной Европой или США, как можно подумать в первую очередь, а местными «евроитеграторами» и их зарубежными партнерами из прибалто-польско-украинской лимитрофной системы.

«Западная Европа, все сильнее втягиваясь в конфронтацию с США, заинтересована в налаживании отношений с Россией. Ей не только белорусский майдан не интересен, она уже и об украинском хочет забыть. США настолько расшатаны изнутри, что независимо от того, кто победит на ноябрьских президентских выборах, вряд ли они сохранят возможность активного вмешательства на таких второстепенных театрах, каковым для них является Белоруссия», — рассказал политолог.

Ищенко отметил, что если провести смену режима удастся до американских выборов, то общая геополитическая ситуация будет благоприятствовать путчу.

В июле Лукашенко в ходе встречи с бойцами специальной миротворческой роты в Витебске обвинил оппозицию в том, что она готовит стратегию по свержению действующей власти силовым путем. Он напомнил, что подобные методы были опробованы «активистами» еще 10 лет назад.