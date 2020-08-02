Звезда «Дома-2» Черно раскрыла имя новорожденного сына

Москва, 2 августа. Звезды скандального телепроекта «Дом-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян впервые стали родителями. Пара отказалась делать тайну вокруг рождения первенца и уже опубликовала первые фото малыша.

Черно разместила в социальных сетях фотографию новорожденного сына и сообщила, что мальчику дали имя Стефан.

«Знакомьтесь, Оганесян Стефан Иосифович. Как и говорили, долго скрывать не будем, хотели рассказать в понедельник на выписке, но информацию уже слили в Сеть», — написала участница «Дома-2».

Вес ребенка составил 3640 граммов, рост — 55 сантиметров. Малыш и новоиспеченная мама чувствуют себя хорошо.

Черно после рождения сына оставила трогательное сообщение в соцсетях. Она призналась, что испытывает невероятные эмоции и безумно счастлива. Черно также поблагодарила поклонников и близких за поддержку и теплые слова.

Беременность Черно протекала тяжело. Более того, мальчик появился на свет с запозданием — участнице «Дома-2» пришлось делать кесарево сечение. Оганесян до этого говорил, что врачи предполагали, что девушка и вовсе не сможет иметь детей из-за сделанного когда-то аборта.