В Парке Горького опровергли сообщения о массовой драке с десантниками

Москва, 2 августа. Директор Парка Горького Павел Трехлеб заявил, что массовой драки между десантниками и сотрудниками Росгвардии не было. По его словам, между посетителем и сотрудником полиции произошел небольшой конфликт, который был быстро урегулирован.

Трехлеб заверил, что гуляния по случаю Дня воздушно-десантных войск проходят в столичном парке спокойно.

«Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи (десантники. — Прим. ФАН) попытались «присоединиться», но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — объяснил он.

Директор парка подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, а большая часть десантников помогает следить за порядком в месте отдыха в этот день.

Ранее сообщалось, что в столичном парке произошла потасовка между десантниками и росгвардейцами. Причиной стало задержание одного из «голубых беретов». По некоторым данным, он находился в нетрезвом виде. Отмечалось, что находившиеся поблизости десантники оказались возмущены действиями сотрудника Росгвардии и решили вступиться за товарища, в результате чего разборка между двумя персонами переросла в массовую.

Также уточнялось, что один росгвардеец пострадал в ходе драки.