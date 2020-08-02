Эксперт рассказал об уникальных способностях беспилотника «Охотник»

Москва, 2 августа. Заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов прокомментировал статью в журнале The National Interest, посвященную российскому боевому беспилотнику С-70 «Охотник».

The National Interest сравнил боевой аппарат ВКС РФ С-70 «Охотник» с американским аналогом B-21 Raider. Авторы материала пришли к выводу, что российский БПЛА превосходит боевую машину США сразу по нескольким важным параметрам.

Попов согласился с выводами американцев. Он обратил внимание, что отечественные инженеры проделали большую работу, чтобы создать совершенно новую машину.

Прежде всего следует обратить внимание на уникальную платформу «Охотника», ее разработали с учетом возможностей боевых систем противника. Беспилотник обладает специальным покрытием, камуфляжем и оборудованием, благодаря которым практически не заметен для радиолокационных систем обнаружения.

Еще одной уникальной особенностью «Охотника» является его специальный комплекс боевого применения. Российские БПЛА способны проводить военные операции, объединяясь в группу, где в качестве ведомого выступает пилотируемый истребитель.

«Он проверяется в совмещенных полетах с управляемыми, пилотируемыми самолетами Т-50 (или Су-57). Это тоже показательно, если он в комплексе будет «завязан» с системами наведения, навигации, и работать под управлением пилотируемого истребителя. Это уже создание и внедрение идеологии «авиационной стаи» в воздушном пространстве для преодоления средств ПВО», – объяснил Попов.

Эксперт заметил, что новейшие БПЛА могут использовать для нанесения ударов по наземным объектам противника. Попов объяснил, как российский С-70 «Охотник» прорвет оборону ПВО для проведения дальнейшей боевой операции на территории противника.

Боевые машины без труда преодолеют зону покрытия боевых ракетных комплексов, уничтожая их на своем пути.

«Прорывая мощную оборону ПВО противника, они будут вести за собой уже пилотируемые самолеты. Причем это могут быть даже не самолеты пятого поколения, а, например, 4+ поколения. Идея того, что человек лучше машины, думаю, пока еще останется в нашей идеологии, поэтому эффективность такого построения при преодолении средств обороны противника и нанесения авиационных ударов по нему будет во много раз выше, чем при обычном пилотируемом полете», – резюмировал Владимир Попов.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что испытания С-400 в Турции доказали, что российские комплексы способны без труда распознавать и «брать на мушку» американские стелс-истребители F-22 и F-35.