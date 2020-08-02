Визит Натальи Подольской в аптеку породил слухи о ее беременности

Москва, 2 августа. Поклонники обсуждают слухи о беременности известной российской певицы Натальи Подольской.

По данным издания Spletnik, 38-летняя артистка уже во второй раз может стать мамой, но пока не спешит делиться радостью со своими фанатами. Причиной для слухов о возможной беременности Натальи Подольской стал ее визит в одну из подмосковных аптек.

Фармацевт аптеки утверждает, что у артистки можно было заметить большой живот. Пользователи социальных сетей также обратили внимание, что певица уже давно показывается на публике в необычных нарядах свободного покроя, пытаясь скрыть выпирающий живот.

Фанаты уверены, что на данный момент Подольская находится уже на пятом месяце беременности. Наталья Подольская и ее 52-летний супруг Владимир Пресняков не комментируют слухи о возможном прибавлении в семье.

Недавно звездная пара устроила пышный праздник в честь десятилетия со дня свадьбы. Не так давно артистка подробно рассказала о своей первой беременности, заметив, что сын Артемий дался супругам нелегко. Она пояснила, что долго не могла забеременеть.

Ранее Наталья Подольская опубликовала новую фотографию, которая повергла в шок фанатов певицы. На снимке она предстала в новом необычном образе — с головы артистки исчезли все волосы.