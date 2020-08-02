Неелова объяснила уход Гармаша из «Современника» его «личными амбициями»

Москва, 2 августа. Актер Сергей Гармаш покинул «Современник» из-за «личных амбиций» и «неоправданных ожиданий». Об этом заявила артистка Марина Неелова, большая часть творческой биографии которой пришлась на работу в этом столичном театре.

«Мне кажется, такой драматически выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями. <…> Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и «спасения» театра», — сказала она, обращаясь к коллегам.

Неелова объяснила, что традиции — «это не застывшая форма, а разумная эволюция», и именно таким путем и идет новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков, чьей работой остался недоволен Гармаш.

Известный актер покинул «Современник» несколько дней назад. Вместе с тем он опубликовал открытое письмо, где объяснил причины своего решения. Гармаш заявил, что сейчас в театре идет «расправа над людьми», которые отдали служению ему десятки лет жизни. Артист отметил, что больше не может выходить на сцену как ни в чем не бывало, но не станет подводить зрителей и отыграет все сентябрьские спектакли.

Гармаш играл в «Современнике» с 1984 года. Другая его коллега по театру, Лия Ахеджакова, ранее выразила сожаление в связи таким решением, но вступилась за нового худрука. По ее мнению, Рыжаков предлагает интересные проекты, в которых найдется место каждому артисту.