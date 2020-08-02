В Киеве признали провал 80% дел против РФ в морском арбитраже

Киев, 2 августа. Украинский политический деятель Борис Бабин высказался об «успехах» Украины в судебном разбирательстве против России о нарушениях международной конвенции по морскому праву. Во время пресс-конференции в Киеве он обратил внимание, что стратегия Киева по данному вопросу фактически провалилась, а украинские эксперты, которые работают в этом направлении, не имеют достаточной компетентности, чтобы одержать победу в судебном разбирательстве.

Ранее Украина приняла решение подать иск в Международный морской трибунал против Российской Федерации. Киев надеется доказать, что российская деятельность в Азовском и Черном морях нарушает конвенцию ООН по морскому праву. Он также будет требовать от Москвы моральную и материальную компенсацию для украинских моряков, которые были задержаны при незаконном пересечении границ России.

Бабин подробно рассказал о результатах судебного иска Украины к России по морскому праву. Он заявил, что Киев проиграл около 80% судебных решений в споре с Москвой, не сумев правильно и грамотно представить свою позицию.

Украинский политик объяснил, почему стратегия Киева по Азовскому и Черному морям провалилась из-за России. Он напомнил, что украинские эксперты, представляющие интересы страны на судебном заседании апеллировали неграмотно интерпретированными данными, а также не имели достаточной компетенции по различным международным вопросам.

«К сожалению, выбранная нами позиция приводит к тому, что Украина большинство своих позиций уже не отстояла. Это произошло не потому, что мы не правы, а из-за ошибочно избранной стратегии — мы все свои права выводили из суверенитета над Крымом, даже не думая, что этот вопрос может быть предметом обсуждений в суде. В суде Россия цинично, но юридически верно начала апеллировать к тому, что статус Крыма является спорным. В итоге арбитраж признал наличие спора между двумя странами. А это — не вопрос морского права, это касается участков сухопутной территории», — резюмировал Бабин.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк обвинил Россию в том, что она якобы пытается дискредитировать некую «украинскую национальную идею» и ориентированность страны на Запад.