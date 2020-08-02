Оскандалившаяся Бородина оправдалась за слова о располневших женщинах

Москва, 2 августа. Популярная телеведущая Ксения Бородина угодила в скандал из-за слов о замужних женщинах, которые перестали ухаживать за собой.

Издание «Телесемь» выпустило номер с Бородиной на обложке и вытащило из интервью со звездой на главную страницу яркую цитату:

«Если располнела после родов, муж ушел — виновата сама».

Бородиной была в гневе от увиденного и потребовала от журнала извинений. Знаменитость заявила, что такого не говорила, а ее слова были вырваны из контекста.

«Хорошо бы, чтобы журнал, который вешает на 10000000 миллионов, извинился бы за такое! <…> Всегда все нормальные журналы обговаривают вынос на обложку, этот журнал — исключение! Больше вы не получите никакого интервью! Никогда!» — написала в сторис в Instagram 37-летняя звезда.

К слову, в социальных сетях уже появился фрагмент интервью телеведущей скандального телепроекта «Дом-2», где Бородина негативно высказывается о женщинах: