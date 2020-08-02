В Минздраве призвали пожилых россиян повременить с путешествиями

Москва, 2 августа. Россиянам старшего возраста и страдающим хроническими заболеваниями следует воздержаться от путешествий. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

«Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания (коронавируса. — Прим. ФАН)», — цитирует его «Ридус».

По словам медика, с путешествиями с учетом текущей обстановки лучше повременить тем, у кого диагностирован сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, а также людям с избыточным весом и пожилым гражданам.

Эксперт предупредил, что COVID-19 по-прежнему не сдает позиции во многих регионах, а местами продолжает нарастать, и отметил, что «для вируса нет курортного сезона».

Тем, кто решился отправиться на отдых, Чуланов рекомендовал не посещать места массового скопления людей и отдавать предпочтение пешим прогулкам, походам и отдыху в парковых зонах.

В воскресенье максимальный суточный прирост пациентов с COVID-19 зафиксировали в одном из самых популярных в России для отдыха регионе — Краснодарском крае. Там выявили 107 новых случаев заражения, хотя прежде за аналогичный промежуток времени их не было больше 100.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 августа сообщила, что ситуация с эпидемией по РФ по-прежнему отличается в зависимости от региона. Пока в одних областях заболеваемость уверенно снижается, в других растет.

Констатировать стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки нельзя и в мире в целом. Поэтому врачи советуют отложить путешествия на более позднее время.