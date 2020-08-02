Адвокат рассказал, как Ефремов может уйти от ответственности за ДТП

Москва, 2 августа. Адвокат Борис Локшин рассказал, в каких случаях актер Михаил Ефремов может уйти от ответственности за смертельное ДТП в Москве.

По мнению правозащитника, в суде нужно представить два правдоподобных объяснения аварии.

«Первый — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным», — отметил Локшин, его слова передает телеканал «360».

Техническая неисправность может объяснить, почему автомобиль Ефремова ехал по прямой и вылетел на встречную полосу. Если есть деньги, то заключение экспертов можно сделать, уверен юрист.

Второй вариант — убедить суд, что в момент аварии Ефремова не было за рулем. А для этого можно придумать историю, что актера подвозил другой человек, который после ДТП скрылся.

По мнению Локшина, хороший адвокат может играть с фактами и повернуть дело так, что его подзащитный выйдет сухим из воды.

Напомним, что в Москве судят российского актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения устроил аварию в центре Москвы. В результате ДТП погиб один человек.

Многие коллеги Ефремова считают, что актер должен предстать перед законом, как обычный россиянин. По мнению актрисы Яны Поплавской, его былые заслуги не в счет. Ефремов не имеет права заявлять о невиновности, поскольку есть прямые доказательства его вины.