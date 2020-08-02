Россиянам рассказали, как увеличить будущую пенсию

Москва, 2 августа. Россияне могут приумножить пенсионные выплаты, пока не вышли на заслуженный отдых. О способах увеличения средств подробно рассказал экономический эксперт Антон Шабанов.

Россияне, которые уже вышли на пенсию, получают от государства фиксированную выплату и не имеют возможности приумножить размер пенсии. Однако пока граждане работают, они могут увеличить будущую пенсию.

Шабанов обратил внимание на возможность создавать пенсионные накопления, которые в старости станут дополнительным доходом. Например, есть организации, альтернативные государственному Пенсионному фонду России. Это такие же подконтрольные российскому правительству фонды, но в каждом из них есть свои условия и требования для вложений.

Например, человек может внести в фонд свои средства — сэкономленные с зарплаты, заработанные в студенческие годы, подаренные или иные средства, которые не подкреплены трудовым договором. И с этих же денег получать процент, который установлен фондом.