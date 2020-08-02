Служащий Росгвардии пострадал в стычке с десантниками в Парке Горького

Москва, 2 августа. Служащий Росгвардии пострадал во время потасовки с бывшими десантниками в Парке Горького в Москве. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в правоохранительных органах.

«Пострадал несерьезно», — уточнили в комментарии ФАН.

По факту инцидента начата проверка. Пока Росгвардия проводит ее без участия полиции.

Стычка между росгвардейцами и десантниками произошла в воскресенье, когда последние отмечали в Парке Горького День ВДВ. Изначально конфликт завязался между между двумя мужчинами, когда одного из «голубых беретов» задержали. Затем находившие поблизости десантники, многие из которых были в нетрезвом виде, вступились за него, и драка превратилась в массовую. Отмечалось, что активной борьбы не было, участники потасовки толкались.

Председатель Союза десантников России Валерий Юрьев, комментируя инцидент, отметил, что в организации хотели взять на себя проведение организованного празднования 90-летия воздушно-десантных войск, но не получили разрешения Роспотребнадзора.