Аршавин судится с женой из-за алиментов и выселяет дочь из квартиры

Москва, 2 августа. Адвокаты футболиста Андрея Аршавина готовятся к судам с его двумя бывшими женами об алиментах и выселении из жилья.

В конце августа пройдет суд в Москве, Аршавин хочет снизить алименты на трех детей от телеведущей Юлии Барановской. Предположительно, их месячное содержание обходится в миллион рублей.

Журналисты спрашивали звезду, как сыновья относятся к тому, что их отец хочет снизить алименты.

«Дети об этом не думают, он просто папа. Другой вопрос, что дети когда-то вырастут», — ответила Барановская.

В сентябре футболисту предстоит еще один суд. Он хочет выселить из квартиры журналистку Алису Аршавину и его трехлетнюю дочь Есеню. Недвижимость была заранее записана на мать Татьяну Аршавину.

Теперь бывшая свекровь хочет вернуть свое жилье. Мать Аршавина просила Алису съехать с квартиры до 1 марта. Но после того, как журналистка отказалась, подала в суд.

На содержание ребенка от второго брака Аршавин тратит более 300 тысяч рублей. Представители футболиста в суде будут настаивать, что из-за снижения доходов Аршавин не может выплачивать такие большие алименты.