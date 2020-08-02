Собчак сравнила эпидемию коронавируса с карьерой Леонтьева

Москва, 2 августа. Журналистка Ксения Собчак сравнила эпидемию коронавируса с карьерой Валерия Леонтьева. В своем Instagram она объяснила, в чем заключается неочевидное сходство.

Собчак выложила селфи со своим супругом режиссером Константином Богомоловым в марлевых медицинских масках и возмутилась, что россияне начали относиться к вирусу слишком бесстрашно.

«Коронавирус никуда не ушел, но все почему-то об этом забыли. Кто-то остроумно пошутил: он (коронавирус) как карьера Валерия Леонтьева — вроде еще не закончился, но всем уже пофиг. И это неправильно! Чтобы в сентябре не было второй волны, (а опыт Европы показывает, что все к этому идет) нужно ходить в масках!» — написала она.

Журналистка подчеркнула, что соблюдение масочного режима является единственным способом обезопасить от инфекции окружающих, поскольку никто не застрахован от заражения, а значит, может оказаться переносчиком.

«Вторая волна — в ваших и наших руках. Точнее — ртах», — резюмировала Собчак.

Фолловеры по-разному отреагировали на это заявление. Большинство подписчиков сочло его спорным.

«Нет второй волны в Европе. А марлевые маски ни вас, ни других не защищают… Вирус пролетает чрез них, как через открытое окно», — написала ali.na___b. «Вторую волну давно спланировали, и даже в числах. Маски тут не причем», — заявила svetoka2020. «Вчера на свадьбе про маску не вспоминали», — подловила журналистку nataliepostov. «А Леонтьева зачем обижать?» — не поняла eln_0808.

Ранее саму Собчак сравнили с колхозницей, когда в конце июля она выложила в соцсети фото в новом образе.