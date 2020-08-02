Ученые раскрыли новый механизм действия коронавируса

Вашингтон, 2 августа. Американские ученые выявили новое свойство коронавируса. Специалисты из Университета Сан-Франциско заявили, что COVID-19 провоцирует мощный иммунный ответ.

Как пишет издание MedicalXpress, при попадании коронавируса в организм человека, уже через несколько минут после заражения начинается мощная реакция.

Этот механизм чрезмерной борьбы с вирусом приводит к тяжелому течению болезни. Американские исследователи выяснили, что иммунный ответ на вирус гриппа намного слабее.

Коронавирус поражает не только дыхательную систему, но и другие органы. В этом вирусу помогают белковые шипы, которые и образуют «корону». Ученые из США согласны с коллегами, что чаще всего вирус попадает через органы дыхания.

Напомним, что по данным ВОЗ, в мире зафиксировали более 17,6 млн случаев коронавируса. С начала эпидемии скончались свыше 680 тысяч человек.

Ученые России одними из первых в мире разработали вакцину против коронавируса. Массовая вакцинация населения может начаться в октябре.