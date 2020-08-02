В Союзе десантников РФ объяснили массовую драку в Парке Горького

Москва, 2 августа. Председатель Союза десантников России Валерий Юрьев прокомментировал массовую драку «голубых беретов» с сотрудниками Росгвардии в парке Горького в Москве. Он отметил, что Роспотребнадзор не давал разрешения проводить организованное праздничное мероприятие.

Юрьев объяснил, что Союз и командование ВДВ в российских городах брали на себя ответственность по организованному проведению Дня воздушно-десантных войск, но в итоге прислушались к Роспотребнадзору и отказались от массовых мероприятий. Однако это не помешало десантникам устроить отдельные гуляния.

«Знаете, стихию невозможно усмирить, ее необходимо возглавить. Мы ее пытались возглавить, но нам не дали. ВДВ — не шутка», — заявил он в комментарии радио «Говорит Москва».

Председатель Союза десантников также предположил, что драка могла быть спровоцирована представителями Росгвардии. Там инцидент пока никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в парке Горького между десантниками и сотрудниками Росгвардии произошла потасовка. Причиной стала попытка задержания одного из «голубых беретов», пишет РИАМО. Представителя ВДВ, который, возможно, был пьян, начали скручивать, но за него вступились все его сотоварищи, они начали оттеснять правоохранителей. Отмечается, что активной драки не было, участники конфликта толкались.

После окончания конфликта задержанного отпустили.

В воскресенье, 2 августа, в России отмечается 90-летие воздушно-десантных войск. В специальном материале редакция Федерального агентства новостей подробно рассказала о празднике.